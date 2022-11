Estes ladrões já conquistaram um lugar especial no nosso coração

É verdade que venho com cerca de um mês de atraso, mas a minha mãe sempre me disse que mais vale tarde do que nunca. Então, seguindo esse ditado popular português, hoje venho falar-vos da minha primeira experiência com o Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões, que saiu para o computador no passado dia 18 de outubro, um dos melhores jogos da PlayStation 4 que promete competir com a elite dos videojogos para PC.

Para quem tem uma máquina inferior ou igual à minha [processador Inter Core i7-7700; 16GB de RAM e uma placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050], lamento mas a experiência não passará de uns míseros 20 fps, isto já com as definições a funcionar em requisitos mínimos. Contudo, tive a sorte de testar esta obra-prima da Sony Interactive Entertainment num computador muito mais potente e preparado [processador Inter Core i9-9880; 16GB de RAM e uma placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080] do que o meu e a única palavra que me surge neste momento na cabeça é: BRUTAL.

Confesso que sou mais fã de jogos para computador do que propriamente para a PlayStation e talvez por isso esta versão me tenha fascinado ainda mais do que a original para consolas. Como é habitual, as aventuras de Nathan Drake, Samuel Drake, Victor Sullivan e Chloe Frazer continuam a não desiludir, ainda para mais quando a Sony demonstra todo o cuidado que teve ao transportar este jogo para o PC. Em termos de performance, de qualidade gráfica e sonora não há nada a apontar: assim que comecei entrei no jogo, a primeira vez que olhei para o meu relógio já haviam passado umas três horas! Já no que toca à jogabilidade pouco mais posso acrescentar. Foram precisos apenas alguns ajustes no teclado, na sensibilidade do mouse, no brilho do ecrã e pouco mais para me ambientar ao jogo e... desfrutar.

Em suma, não há dúvidas que esta adaptação do Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões para computador me deixou surpreendido pela qualidade apresentada - isto tendo em conta a máquina que joguei -, mas sinto que a Sony ainda tem muito terreno a percorrer no que toca à adaptação deste tipo de jogos para máquinas mais modestas como a minha, assim como quase todas as editoras e desenvolvedoras. Espero que para a próxima não tenha que pedir um computador emprestado, se tiver... paciência!