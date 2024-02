Helldivers 2 chega hoje à PlayStation 5 e ao PC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia a chegada de Helldivers™ 2 à PlayStation®5 e ao PC (Steam). Título já está disponível tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store e PlayStation Direct, e conta com uma Edição Standard, disponível em formato físico e digital por 39,99€*, e uma Super Citizen Edition, disponível em formato digital por 59,99€.

Em Helldivers™ 2 os jogadores têm a oportunidade de se juntar até mais três amigos e desencadear o caos numa calamidade alienígena que ameaça a segurança da Super Terra, seu planeta natal.

Neste jogo de tiros multijogador com cooperação para a PlayStation®5 da Arrowhead Game Studios, os jogadores terão de calçar as botas dos Helldivers, soldados elite cuja missão é espalhar a paz, liberdade e Democracia Liderada usando as ferramentas mais impressionantes e explosivas na galáxia.

Os Helldivers não entram em planetas sem os devidos reforços, mas cabe aos jogadores decidir como e quando os chamar. Não só terão acesso a armas primárias superpoderosas e equipamentos personalizáveis, como também terão a capacidade de chamar estratagemas durante o jogo.

Helldivers™ 2 possui a melhor jogabilidade cooperativa da Arrowhead até à data. Aqui, a colaboração será vital, e as equipas terão de criar sinergia com os equipamentos, planear como vão executar as missões e completarem objetivos juntas.

O jogo conta com três edições: uma Edição Standard em formato físico, uma Edição Standard em formato digital, e a Super Citizen Edition, disponível em formato digital Todas estão disponíveis a partir de hoje tanto nos pontos de venda habituais, como na PlayStation®Store e PlayStation Direct e, em baixo, deixamos um resumo do que cada uma inclui:

Edição Standard (disponível em formato físico e digital por 39,99€*):

HELLDIVERS™ 2 jogo completo

Super Citizen Edition (disponível em formato digital por 59,99€):

HELLDIVERS™ 2 jogo completo

C. Armad. ‘Salvador dos Livres DP-53’

Capa ‘Vontade do Povo’.

Arma ‘Cavaleiro MP-98’.

Estatuto de Super Cidadão.

Jogo de Nave Herói de Estratagema.

Obrigação G. Exce. de ‘Veteranos Det.’