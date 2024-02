Histórico: SAW é a primeira equipa de esports em Portugal a chegar ao Major de Counter-Strike

Pela primeira vez na história dos esports nacionais, há uma equipa totalmente portuguesa no maior torneio de Counter-Strike do mundo. A equipa SAW apurou-se, este sábado, para aquele que será o primeiro Major de CS2.

Com quatro anos de história, a equipa lusa há muito que lidera o cenário português e é, atualmente, tricampeã nacional. Além disso, continua a dar cartas em solo internacional e a acumular títulos ao palmarés.

No entanto, foi no dia 17 de fevereiro que se escreveu o capítulo mais importante da história dos esports, até porque nenhuma outra equipa portuguesa havia conseguido o apuramento para o maior torneio de Counter-Strike do Mundo, que conta com mais de um milhão de dólares em prémios monetários.

O qualificador do Major, jogado na Roménia, teve a participação das melhores equipas europeias, que lutaram pelo apuramento, mas o grande destaque foram os jogadores da SAW, que, após anos de luta, conseguiram finalmente alcançar o sonho e elevar a bandeira portuguesa. Só nas stream nacional, na Twitch da RTP Arena, foram mais de 20 mil as pessoas que vibraram com o jogo de apuramento.

O primeiro Major de Counter-Strike 2, organizado pela PGL, vai ser jogado em Copenhaga, entre os dias 17 e 31 de março, e reunir as melhores equipas do mundo. A equipa SAW é composta por Christopher "Mutiris" Fernandes, Ricardo "Roman" Oliveira, João "Story" Vieira, Rafael "Arrozdoce" Wing e Michel "ewjerkz" Pinto.

De referir ainda que nos próximos meses, a organização SAW, que conta ainda com equipas profissionais em Valorant e League of Legends, vai abrir aquele que será o primeiro estádio de esports em Portugal. Com mais de 800m2, a SAW Esports Arena vai nascer no coração da cidade de Vila Nova de Gaia e será aberta do público.