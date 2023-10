Horizon Forbidden West Complete Edition chega hoje à PlayStation 5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a nova edição para o muito aclamado Horizon Forbidden West™, a Horizon Forbidden West™ Complete Edition – PS5™, está disponível a partir de hoje, dia 6 de outubro, para todos os jogadores da PlayStation®5 por 69,99€*, tanto na PlayStation®Store, como nos pontos de venda habituais e PlayStation Direct. No próximo ano, em 2024, chegará também uma versão desta para o PC (Steam e Epic Games).

Esta Complete Edition do Horizon Forbidden West™ para a PlayStation®5 inclui o seguinte:

Horizon Forbidden West para a PS5™;

Expansão "Burning Shores" para a PS5™;

Banda Sonora Digital;

Livro de Arte Digital;

Banda Desenhada Digital: Horizon Zero Dawn™, Vol.1: O Falcão do Sol**;

Items do jogo:Extras no modo de fotografia (pose especial e pintura facial);

Items do jogo desbloqueados através da progressão na história:Visual Colosso Elite Carja;

Arco Curto Colosso Carja;

Visual Trovão Elite Nora;

Fisga Trovão Elite Nora;

Peça de Máquinas ao ataque Garropante Alfa;

Pacote de Recursos no jogo;

Em Horizon Forbidden West™, os jogadores terão a oportunidade de se juntarem à Aloy numa fronteira majestosa e perigosa que inclui novas ameaças misteriosas. Esta Edição Completa permitir-lhes-á desfrutar do aclamado Horizon Forbidden West™ com conteúdo extra, incluindo a expansão da história Burning Shores, que começa logo após a história do jogo base. Com este título, os jogadores poderão então, e entre outras coisas, explorar terras distantes, lutar contra máquinas maiores e cada vez mais imponentes e encontrar novas tribos extraordinárias neste regresso ao futuro pós-apocalíptico de Horizon. Aqui, a terra está a morrer. Tempestades violentas e uma praga imparável devastam o que resta da humanidade, enquanto novas e terríveis máquinas rondam as suas fronteiras e a vida na Terra está a caminho de uma nova extinção. Cabe a Aloy descobrir os segredos por trás destas ameaças e restaurar a ordem e o equilíbrio ao planeta. Pelo caminho vai reencontrar velhos amigos, criar alianças entre novas fações rivais e desvendar o legado de um passado longínquo.

De lembrar que, graças às características da PlayStation®5, os jogadores poderão aqui viajar rapidamente pelo mapa e voltar ao jogo quase instantaneamente (graças ao SSD ultrarrápido da consola e às suas transições velozes); explorar o vasto mundo de Horizon Forbidden West™ em espetacular 4K e HDR***; aproximar-se de cada luta da Aloy com a reação tátil do comando sem fios DualSense™; desfrutar de um novo nível de imersão quando interagem com diferentes objetos ao usar os gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense™; e escutar paisagens de Horizon Forbidden West™ a ganhar vida à sua volta com o Tempest 3D AudioTech da PlayStation®5.