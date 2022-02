Horizon Forbidden West já chegou: E nós falámos com Regalla

Horizon Forbidden West: Cláudia Semedo e a "tribo" que enfrentou para dar voz à personagem Regalla Horizon Forbidden West: Cláudia Semedo e a "tribo" que enfrentou para dar voz à personagem Regalla

Cláudia Semedo ficou encantada com os gráficos do Horizon Forbidden West: «Posso ficar viciada» Cláudia Semedo ficou encantada com os gráficos do Horizon Forbidden West: «Posso ficar viciada»

Horizon Forbidden West: Quem disse que o guião de um videojogo não tem qualidade? «Dá-nos um suporte muito grande» Horizon Forbidden West: Quem disse que o guião de um videojogo não tem qualidade? «Dá-nos um suporte muito grande»

Já se ouviu o martelo, portanto... acabou-se a espera! O Horizon Forbidden West saiu para o mercado esta sexta-feira e os amantes desta fabulosa saga da Guerrilla Games já podem aniquilar todas as saudades. O Record Gaming meteu os pés a caminho e conseguiu chegar à fala com a mítica Regalla, interpretada por Cláudia Semedo.Sabia que a atriz teve de 'enfrentar' uma tribo para dar mais realismo à personagem? Contou-nos o momento mais divertido e complicado de todo o processo. Momento, esse, que por acaso é o... mesmo.Para quem não está tão por dentro deste mundo, a primeira vez que jogar este novo videojogo pode ficar assustado, dado o realismo que irá ver no ecrã. A própria Cláudia Semedo até tem receio de ficar viciada.A verdade é que uma boa história não se constrói apenas com gráficos brutais, é preciso também um guião de excelência para dar qualidade a todo o enredo. E nisso, o Horizon Forbidden West não deixa os créditos por mãos alheias.