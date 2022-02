Horizon Forbidden West já está disponível em exclusivo para a PlayStation

A Sony Interactive Entertainment Portugal (SIEP) anuncia que Horizon Forbidden West, o aguardado título AAA dos estúdios Guerrilla que conta as aventuras de Aloy na fronteira do Oeste Proibido, em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, chega hoje à PlayStation®Store e aos pontos de venda habituais.

Horizon Forbidden West, localizado em português, conta com um incrível elenco a dar a voz portuguesa a personagens importantes deste novo título, incluindo a atriz e apresentadora Cláudia Semedo, a atriz Benedita Pereira e o ator António Capelo.

Cláudia Semedo, a atriz e apresentadora portuguesa, formada em jornalismo, tem vindo a explorar a arte da representação em teatro, cinema, televisão, dobragens, locuções e, pela primeira vez, dá voz a uma personagem de um videojogo. Em Horizon Forbidden West, dá a voz portuguesa à antagonista Regalla que, juntamente com os seus rebeldes, dificultará a missão de Aloy. Esta personagem é poderosa, mortal e implacável.

Sobre a sua primeira experiência na dobragem de um videojogo, a atriz Cláudia Semedo refere: "Gostei muito de dar voz a esta mulher tão poderosa, ainda por cima numa altura em que é um tema cada vez mais importante, o espaço que as mulheres ocupam na sociedade e a força que têm". Frisa ainda que "é muito raro ter uma antagonista tão forte, mulher, guerreira, que lidera tudo e todos e que tem vozes de comando muito poderosas", acrescentando que o novo Horizon Forbidden West tem uma "narrativa e uma estrutura altamente cinematográfica que é surpreendente".

Horizon Forbidden West conta ainda com a galardoada atriz portuguesa Benedita Pereira no papel de Tilda, uma personagem tão misteriosa como impressionante, e com o premiado ator António Capelo na voz de Hekarro, o chefe da tribo Tenakth. Tal como em Horizon Zero Dawn, a atriz dobradora Joana Carvalho dá a voz portuguesa à heroína Aloy.

Assiste ao trailer de aclamação de Horizon Forbidden West, já disponível no canal de YouTube da PlayStation®Portugal, com a indicação das pontuações da análise de alguns meios de comunicação portugueses.

Junta-te à Aloy na sua aventura pelo Forbidden West, onde tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre as fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo. Aloy terá de desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio no mundo.

Horizon Forbidden West apresenta inúmeros benefícios de jogo para a PlayStation®5, tais como o carregamento rápido, os gráficos incríveis com 60 FPS onde o Modo Performance aumenta ainda mais a suavidade dos movimentos, animações e controlos. Os gatilhos adaptativos através do feedback háptico do comando sem fios DualSense™, permitem uma maior imersão no jogo através do aumento da tensão enquanto se usa o Pullcaster, e quando se tensiona o arco ao máximo.

Conta ainda, na PlayStation®5, com funcionalidades que podem ser modificadas para garantir uma maior acessibilidade, como por exemplo o sistema de copiloto e a regulação da intensidade do feedback háptico do comando DualSense™. É ainda possível ativar ou desativar os gatilhos adaptativos, e o acelerómetro e giroscópio incorporado do DualSense™ também pode ser usado para uma maior precisão de pontaria.

Este RPG de ação, totalmente localizado em português, já está disponível, em exclusivo para a PlayStation®4 e para PlayStation®5, nas lojas habituais e na PlayStation®Store nas seguintes edições: Edição Standard para a PlayStation®4 por 69,99€ (PVP estimado), Edição Standard para a PlayStation®5 por 79,99€ (PVP estimado), Edição Digital Deluxe para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 89,99€ (PVP estimado), Edição Colecionador para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 199,99€ (PVP estimado) e Edição Regalla para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5 por 269,99€ (PVP estimado).