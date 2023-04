IEM Rio 2023: Neymar aproveita estadia no Brasil para assistir ao Heroic-FURIA

A recuperar de uma lesão no tornozelo direito, Neymar tem estado por estes dias no Brasil, aproveitando a estadia no seu país para acompanhar de perto o Inter Extreme Masters (IEM) Rio 2023, torneio de CS:GO que se realiza naquela cidade brasileira. O avançado do Paris Saint-Germain, que está neste momento a defrontar o Angers para o campeonato francês, marca presença na Jeunesse Arena, onde está a decorrer a partida dos quartos de final, entre Heroic e a FURIA, organização brasileira que o craque apoia, e não passou despercebido na transmissão televisiva da ESL.Fã assumido de Counter-Strike, um dos videojogos que mais ocupa o seu tempo livre, Neymar Jr. é apenas uma das várias personalidades do mundo do futebol que têm presença assídua no mundo dos esports. Casemiro, companheiro de Neymar na seleção brasileira, tem inclusive uma equipa de desportos eletrónicos, a Case Esports.