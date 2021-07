Ilustradora portuguesa colabora com a Riot Games

A Riot Games lançou o seu evento de verão Sentinels of Light, o seu primeiro evento transversal a todos os seus jogos, e colaborou com a ilustradora Inês "Uru" Martins na representação criativa da chegada do Ruination às cidades de Portugal.

O evento tem a premissa de que uma névoa maligna, o Black Mist, está a corromper tanto locais, como pessoas e existe a necessidade de a combater. Para vencer o Black Mist, surgiram os Sentinels of Light, vários Champions do League of Legends que têm como missão derrotar o Ruined King e salvar os restantes corrompidos pelo Black Mist.

A artista Inês Martins criou três ilustrações para representar esta premissa pelo nosso país, sendo que a primeira foi da cidade do Porto, a segunda de Lisboa e a terceira de Sagres. Nestas ilustrações, a artista retrata a forma como a névoa do Ruination se está a apoderar de Portugal, tendo origem no norte do país e indo-se alastrando para o sul. O objetivo foi envolver os jogadores portugueses num evento do League of Legends, como se estes fizessem parte dos próprios Sentinels of Light.

Inês disse: "A possibilidade de trabalhar neste projeto foi uma oportunidade muito boa para mim, tanto porque gosto do conceito como também sou uma fã de League há muitos anos. Não só pelo jogo, mas também a nível de desenvolvimento do mesmo, sigo e admiro vários artistas que fizeram trabalho para a Riot, e contribuir de certo modo para a montanha artística que existe à volta do LoL é algo que posso ter orgulho tanto do ponto de vista de jogadora como ilustradora. Espero no futuro voltar a colaborar com a Riot Games. Por agora fico satisfeita por ter trazido alguma "ruína" a algumas partes do país com o meu trabalho."

O evento Sentinels of Light está a decorrer dentro de todos os jogos Riot Games durante o mês de julho e agosto.