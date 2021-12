Ingleses simularam ida de Darwin para o Man. City no FM22: este foi o seu rendimento

Darwin Núñez é uma das sensações do campeonato português esta temporada, com números que ajudam a perceber o porquê de tubarões como o Manchester City, ou até mesmo Newcastle, estão interessados no jovem avançado uruguaio do Benfica que já leva 18 golos e duas assistências em 22 jogos realizados em todas as competições.

Os rumores de uma possível transferência do internacional pelo Uruguai, em janeiro, para a equipa treinada por Pep Guardiola fizeram sentir-se em Inglaterra e, dada a importância que o avançado tem tido esta época no Benfica, a imprensa desportiva inglesa decidiu simular a contratação e o desempenho de Darwin Núñez caso este se mudasse para Manchester no início do próximo ano civil.

E foi com recurso ao famosíssimo videojogo 'Football Manager 2022' que o 'Manchester Evening News' decidiu analisar o possível impacto que o avançado do Benfica teria na equipa inglesa, que neste momento se encontra refém de soluções para o ataque - Gabriel Jesus passou a ser o único ponta-de-lança de raiz dos citizens após saída de Sergio Agüero, que entretanto já pendurou as chuteiras.

Na segunda metade da presente temporada, Darwin Núñez foi 'utilizado' num total de 18 encontros, com o jovem avançado uruguaio a mostrar-se relativamente confortável na sua relação com os golos mesmo estando em Inglaterra. De acordo com a simulação, Darwin apontou nove golos e uma assistência em todas as competições em que foi utilizado (Liga dos Campeões, Premier League e Taça de Inglaterra).

Mas apesar de até ter tido uma boa resposta na 'chegada' a Manchester, foi Gabriel Jesus quem foi o escolhido para ocupar o lugar de avançado-centro na melhor equipa da temporada dos citizens - o facto de ter sido utilizado mais vezes como titular terá ajudado. Já Raheem Sterling foi quem mais beneficiou com a 'mudança' de Darwin para o City, tendo passado para a ala esquerda do ataque - em vez de se posicionar no centro como apoio de Gabriel Jesus -, onde contabilizou 16 golos e sete assistências num total de... 43 jogos realizados.

Resta dizer ainda que nesta temporada simulada o Manchester City foi coroado campeão nacional, com um total de 92 pontos, com 11 pontos de diferença para o segundo classificado, o Liverpool, e vencedor da edição 2021/22 da Liga dos Campeões com Darwin Núñez... a marcar o golo que daria o título europeu à equipa de Guardiola.