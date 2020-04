Inside Xbox: Todas as novidades

Na Stream Inside Xbox de ontem, anunciámos novos jogos para o Xbox Game Pass, aprofundámos a campanha a solo de Grounded, partilhámos novos títulos disponíveis no Project xCloud (versão preliminar, ainda não disponível em Portugal), avançámos novos detalhes sobre Gears Tactics e muito mais!

Abaixo, encontram um resumo com as novidades apresentadas, bem como os respectivos links para o Xbox Wire, para mais informação. Poderão também visitar o nosso resumo completo no Xbox Wire para maior detalhe.

Inside Xbox – Novidades e anúncios:

Xbox Game Pass chega à Coreia do Sul e ao Japão; Novos títulos anunciados.A 13 de Abril, o Xbox Game Pass chega à Coreia do Sul e ao Japão.

Novos títulos juntam-se ao Xbox Game Pass:Alvastia Chronicles (Consola e PC)

Journey to the Savage Planet (Consola)

Overcooked! 2 (PC)

Football Manager 2020 (PC)

Mistover (PC)

Stranger Things 3: The Game (PC)

Todos os detalhes no Xbox Wire.

Novos detalhes, trailer e jogabilidade de Grounded, o novo título da Obsidian.Grounded entrará no Xbox Game Preview com Xbox Game Pass Ultimate e Steam Early Access a 28 de Julho de 2020.

A Stream também mostrou um novo trailer, centrado na experiência para um jogador, transmitindo também posteriormente uma retransmissão para se ver o jogo mais pormenorizadamente.

Todos os detalhes na publicação da Xbox Wire.

Xbox Game Bar introduz o acesso a apps através de widgets.Xbox Game Bar, a interface de jogo personalizável, disponível para Windows 10 PC, oferecerá acesso às aplicações de parceiros (incluindo a Razer, XSplit e Intel) através de widgets para melhorar a experiência de jogo.

Visitem a publicação na Xbox Wire para conhecer todos os detalhes, incluindo onde encontrar os widgets na Microsoft Store.

Projecto xCloud (versão preliminar) ganha novos jogos da EA.Agora, os participantes do Projecto xCloud (versão preliminar, não disponível em Portugal) podem jogar mais três títulos da EA nos seus smartphones e tablets Android:The Sims 4

Unravel Two

Dragon Age: Inquisition

Atualização gratuita para Sea of Thieves.A actualização gratuita "Ships of Fortune" chegará a 22 de Abril, a Sea of Thieves.

"Ships of Fortune" adiciona mais profundidade às companhias comerciais, permitindo aos jogadores representar a sua companhia favorita como emissários, podendo ganhar recompensas importantes e objectos estéticos exclusivos.

Todos os detalhes na publicação do Xbox Wire.

Forza Street chega a 5 de Maio para Android e iOS.O jogo chegará aos smartphones dentro de umas semanas e, por tempo limitado, todos os que joguem Forza Street entre 5 de Maio e 5 de Junho receberão o Founder’s Pack.

O Founder’s Pack inclui o 2017 Ford GT e créditos de jogo e ouro.

Todos os detalhes na publicação do Xbox Wire.

Novos detalhes sobre Gears Tactics.The Coalition celebrou a chegada a gold de Gears Tactics, partilhando cinco coisas que deverás saber sobre o jogo antes do seu lançamento, incluindo informações novas sobre a associação com a Intel.

Gears Tactics, criado à medida para PC, estará disponível a 28 de Abril para Windows 10 PC, Steam e com o Xbox Game Pass para PC (Beta). Consulta aqui os achievements.

Todos os detalhes na publicação do Xbox Wire.

Novos títulos do ID@Xbox rumo à Xbox One.Hotline Miami Collection já está disponível para Xbox One.

O episódio da Inside Xbox deu também a oportunidade para se ver uma antevisão do novo título da Hello Games, The Last Campfire, uma fantasia obscura que combina um estilo artístico belo com uma variedade ampla de puzzles. Foi também apresentado um trailer novo de Atomicrops, um Farming Simulator de acção, onde poderás cultivar e defender a última quinta num campo pós-apocalíptico.