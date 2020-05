Iron Man VR chega em exclusivo ao PSVR no dia 3 de julho

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Marvel’s Iron Man VR, chegará em exclusivo ao PlayStation®VR no próximo dia 3 de julho.

O anúncio foi feito através do Twitter oficial da PlayStation® e do estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, Camouflaj, que também deixou umas palavras de agradecimento aos fãs pela sua paciência.

De lembrar que Marvel’s Iron Man VR dá a oportunidade aos jogadores de vestirem a pele de Tony Stark, um génio multimilionário que, quando veste a sua poderosa armadura se transforma no Iron Man, um dos heróis da Marvel mais carismáticos de sempre.

Aqui, depois de vários anos a lutar contra o crime, Tony é atacado por Ghost, um pirata informático e ativista que reutiliza armas antigas da Stark Industries para derrubar o império de Tony, atacando instalações Stark por todo o mundo. Os jogadores terão de ajudar Tony Stark na sua luta contra o Ghost e usar os comandos de movimento PlayStation®Move para ativar os jatos repulsores do Iron Man e lançar-se aos céus com um arsenal de armas de alta tecnologia na ponta dos dedos. De salientar que, para além de contarem com toda a tecnologia da Stark Industries, os jogadores poderão ainda personalizar a armadura do Iron Man e melhorar as suas incríveis capacidades.

Marvel’s Iron Man VR acompanha a jornada deste super herói, proporcionando momentos carregados de humor, emoção, suspense e adrenalina. Para além disto, o jogo esforça-se por criar uma história real e profunda de Iron Man, tanto que o próprio Christos Gage, lendário guionista da Marvel, colaborou diretamente na parte narrativa.

O PlayStation®VR, lançado a 13 de outubro de 2016, já vendeu mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo. O seu lançamento permitiu aos jogadores mergulharem de cabeça em mundos fantásticos e sentirem uma envolvência como nunca sentiram antes.