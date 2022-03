IST-UL representa Portugal na Amazon University Esports Masters

O Amazon University Esports Masters 2022 dá oficialmente início à sua edição deste ano com a competição de League of Legends (LoL), cuja fase de grupo se realiza entre 19 de Março e 3 de Abril. LoL irá aumentar as apostas para 22 equipas universitárias concorrentes de 15 países, que se aventurarão nas Grandes Finais que terão lugar durante a segunda quinzena de Junho.O Amazon UEM, evento mais importante para o ambiente académico desportivo do continente europeu, reúne as equipas universitárias que lideraram a época da Primavera de League of Legends, Liga Rocket, Teamfight Tactics, e Clash Royale, e dá-lhes a oportunidade de representar a sua instituição e o seu país contra os principais concorrentes de toda a Europa.Na edição deste ano, o torneio LoL contará com equipas universitárias do Reino Unido (U. de Bristol, U. de Warwick); Espanha (U. de La Laguna, U. Málaga); França (U. Lyon, U. Sorbonne Paris Nord); Polónia (Politechnika Gdanska, AGH U. of Science and Technology); Itália (Politecnico di Milano, U. Bocconi); Turquia (Bahçesehir U.., Bursa Uludag U.); Alemanha (U. Bremen, Karlsruhe Inst. de Tecnologia); Lituânia (Kaunas Tech. U.); Irlanda (U. College Cork); Eslováquia (U. Eslovaca de Tecnologia); Países Baixos (U. de Twente); Hungria (Budapeste U. de Tecnologia e Economia); República Checa (Mendelova U. v Brne); Bélgica (U. Libre de Bruxelles); e Portugal (Instituto Superior Técnico)."As melhores equipas e jogadores em cada competição alcançarão o título de 'Esports European Academic Champions', partilhando o prémio total de 24.500 euros", afirma Marcin Rausch, Gestor de Projetos da Amazon UEM, que destaca o objetivo da organização de "proporcionar a melhor experiência aos jogadores e adeptos. Mas, é claro, também nos divertimos muito com isso".A este respeito, a fase de grupos de LoL, os play-offs e as Grandes Finais serão transmitidos através dos seguintes links:(em inglês), e(em espanhol), o que acrescenta mais emoção ao torneio e uma audiência crescente à edição deste ano. Para RL, haverá dois dias de transmissão (play-offs, e finais), enquanto que para TFT e CR apenas as finais serão transmitidas.