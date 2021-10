Já aí está o FIFA 22: Agora é só pegar no comando e jogar

A Electronic Arts Inc. está a celebrar o lançamento do FIFA 22, onde os jogadores podem experimentar a tecnologia revolucionária de nova geração, HyperMotion, para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e Stadia™. Com inovação em todos os modos de jogo, incluindo torneios VOLTA FOOTBALL Arcade, todo o novo FIFA Ultimate Team™ Heroes, e muito mais. FIFA 22 já está disponível em todo o mundo para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ e Steam®, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. Kylian

Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain, é a capa pelo segundo ano consecutivo.

Mais jogadores do que nunca estão a saltar para o jogo através de acesso antecipado com mais de 5,2 milhões de jogadores em todo o mundo já a experimentar a emoção de FIFA 22.

Como resultado, já foram disputados mais de 131 milhões de jogos em todos os modos de jogo e mais de 4,6 milhões de esquadrões foram criados.

Uma experiência revolucionária da FIFA Ultimate Team

FIFA 22 também apresenta inovação no popular modo FIFA Ultimate Team (FUT) e redesenha como os jogadores competem em Division Rivals e FUT Champions, criando uma forma mais acessível de testar habilidades e progressos contra outros jogadores. O novo título também apresenta FUT Heroes, mostrando os jogadores mais memoráveis do jogo, ao mesmo tempo que dá aos fãs a oportunidade de recriar os momentos nostálgicos que lhes valeram um lugar no plantel dos FUT 22 Heroes.

Um Modo carreira revisto dá aos jogadores mais formas de viver os seus sonhos de futebol

Carreira de Jogador - Mergulha na jornada do teu Pro com um sistema de Crescimento de Jogadores atualizado, novos atributos no jogo chamados Perks, que os jogadores podem ativar com base nas situações de jogo, objetivos de jogo gerados dinamicamente, novas formas de aumentar a sua Classificação de Gestor e novas cinografias pós-jogo que respondem aos eventos do jogo acabam de ser jogados.

Manager Career - Cria o teu próprio clube para competir com os melhores clubes de todo o mundo para alcançar a glória da UEFA Champions League ou da CONMEBOL Libertadores. Desenha o teu brasão para combinar com a tua visão, cria um home and away kit que será a inveja da liga, e depois dirija-te ao Editor do Estádio para dar aos teus fãs uma casa de que se orgulhem.

Inovação em todos os modos de jogo

O VOLTA FOOTBALL regressa com mais talento e novas formas de os adeptos expressarem o seu estilo e conectarem-se com o seu plantel, com uma jogabilidade de pequena dimensão que recompensa os jogadores pela sua habilidade na bola e um novo sistema de progressão sazonal que permite aos jogadores ganharem XP para todas as recompensas no VOLTA FOOTBALL, seja qual for o modo em que se jogue.

O Pro Clubs vai oferecer aos jogadores novas opções de personalização para que o seu clube se destaque e permitirá que os fãs experimentem um sistema de crescimento de jogadores, que coloca o jogador no controlo do desenvolvimento do seu Virtual Pro, apresentando um jogo social simplificado que torna mais fácil do que nunca encontrar o teu próximo jogo. FIFA 22 também terá a introdução de profissionais femininos no modo pela primeira vez.

Com mais de 17.000 jogadores em mais de 700 equipas em 100 estádios e mais de 30 ligas, EA SPORTS FIFA 22 é o único local onde podes jogar em competições icónicas como a UEFA Champions League, a UEFA Europa League, a novísica UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana, proporcionando aos jogadores a experiência mais verdadeira da vida.