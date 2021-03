Já são conhecidas as oito equipas que vão jogar a fase regular da Dream League Portugal

Estão encontradas as oito equipas que vão jogar a fase regular da Segunda Temporada da Dream League Portugal. Depois de dois dias de muito Counter-Strike, 'GTZ Bulls B' e 'Talhantes' superiorizaram-se aos 165 participantes que entraram nos dias 27 e 28 no servidor.





O primeiro qualificador foi jogado no sábado, dia 27 de Março, onde estiveram ao todo 92 equipas a participar. A equipa dos GTZ Bulls B conseguiu assegurar a vaga para a DreamLeague no primeiro qualificador, após vencerem equipas como Agency Alpha, Solution9EVO, sAwDamosPe, DGK Cyber, Reformados 21, chegando à final onde acabaram por ganhar 2-0, numa final à melhor de três mapas, à equipa da FTW Aura.O segundo qualificador foi jogado no domingo, dia 28 Março, onde tiveram ao todo 73 equipas a participar. A mix dos Talhantes conseguiu assegurar a vaga para a DreamLeague no segundo qualificador, após vencerem equipas como Exsad Red, Ice GG Pro, Agency Blue, DinaMITOs, Caretos Gaming e chegando à final onde acabaram por ganhar 2-1, numa final à melhor de três mapas, à mix dos AimersPuros.- Veritas Vincit- ADFafe Esports- Tropa Suprema- S4m0 Esports- Team Omega EU- GTZ Bulls B- Crockers- TalhantesA fase regular terá início já na próxima quinta-feira, dia 8 de Abril, onde serão feitos dois jogos, às 20h45 e às 21h45, podem acompanhar toda esta fase eme tudo ao detalhe em