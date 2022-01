João Cancelo e Rúben Dias na TOTY do FIFA 22

Os portugueses João Cancelo e Rúben Dias, defesas do Manchester City, marcam presença na Team Of The Year (TOTY) do FIFA 22.

Os dois internacionais por Portugal compõem defesa com Hakimi e Marquinhos, dupla do Paris Saint-Germain, aquela que foi a equipa mais representada no onze do ano para os utilizadores.

Já o meio-campo fica entregue a Jorginho (Chelsea), Kanté (Chelsea) e Kevin De Bruyne (Manchester City).

O trio de ataque é composto por Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) e Robert Lewandowski (Bayern Munique).