João Félix, Diogo Jota e Podence participam em torneio de FIFA da FPF

No âmbito do movimento #JOGAEMCASA a Federação Portuguesa de Futebol promove este domingo o 'All Stars Pro Clubs', torneio de FIFA 2020 que vai contar com a participação de figuras do futebol português como João Félix, Diogo Jota, Daniel Podence e Matheus Oliveira, além do humorista António Raminhos.





O torneio será disputado em formato 11 contra 11 e num sistema a eliminar, com oito equipas convidadas: três vão representar cada uma das divisões da Liga Portuguesa de Pro Clubs, duas equipas dos atletas da Seleção Nacional de Futebol Virtual (Tuga810 e JOliveira10), uma equipa do YouTuber Daizer, outra liderada pelo comentador de eSports Bombnuker e, finalmente, uma equipa comandada por Daniel Podence.O 'All Stars Pro Clubs' está agendado para as 14h00 deste domingo e vai contar com transmissão na plataforma Twitch da RTP Arena, com comentários de Archarom, Pedro Félix e Nuno Barateli.