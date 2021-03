João Félix e Joe Gomez num frente a frente virtual de FIFA 21

Duas estrelas da Liga dos Campeões da UEFA, João Félix, do Atlético Madrid, e Joe Gomez, do Liverpool, entraram num frente-a-frente virtual para jogar alguns jogos da PlayStation®5, como o Astro’s Playroom e o FIFA 21.

Neste primeiro episódio da série Next Gen Icons, que pode ser visto aqui, estas duas estrelas do mundo do futebol começam por se enfrentar no conceituado Astro’s Playroom, no qual os jogadores têm a oportunidade de ver como é que se utilizam as diferentes características do DualSense™, que proporciona uma experiência de jogo mais profunda e altamente envolvente.

De lembrar que Astro’s Playroom é uma nova aventura de plataformas e exploração do cativante Astro, e que o jogo, desenvolvido pelo Japan Studio e pela Team ASOBI e concebido para ser desfrutado tanto por jogadores como por famílias, está pré-instalado em todas as consolas PlayStation®5.

Depois, João Félix e Joe Gomez competem no icónico FIFA 21 que, na PlayStation®5, conta com uns visuais impressionantes e, entre outras coisas, permite aos jogadores sentirem os efeitos da fadiga e da luta pela posse de bola graças à resistência dos gatilhos do DualSense™ à medida que a força diminui e os jogadores tudo fazem para controlar o esférico. Tudo isto enquanto respondem a questões sobre futebol e videojogos.

Os próximos episódios da série Next Gen Icons serão divulgados ao longo das próximas semanas.