João Félix é 'treinador' de FIFA? Ex-jogador do Benfica diz que aprendeu com ele...

Desde os primórdios do futebol que existem os "treinadores de bancada". Durante aqueles fantásticos 90 minutos que nos prendem a um ecrã ou a um retângulo de relva, quem nunca achou que se estivesse dentro de campo teria "cortado aquela bola", "marcado aquele golo", "travado aquele adversário"? Para quem (e somos muitos) na realidade não conseguiria fazer tudo aquilo, a tecnologia deu uma ajuda: podemos ser treinadores e jogadores em vídeo jogos, seja em computadores ou em consolas.

Mas o mundo do futebol virtual já não se destina apenas a amadores. Toda uma indústria é agora cada vez mais profissionalizada e já há quem faça disso profissão. Mais: há quem brilhe dentro das quatro linhas, reais e virtuais. Mas vamos a exemplos concretos.

A liga mexicana de futebol está a promover um torneio de FIFA 20 e que é uma replica do campeonato daquele país. Com as competições paradas, devido à pandemia de coronavírus, todos os clubes da primeira divisão do México vão ser representados nesta competição de eSports, chamada "eLiga MX". Pelos diferentes emblemas competem três jogadores profissionais.

Paolo Medina vai ser o representante do Morelia no arranque da equipa na eLIga MX, diante do Toluca. A ideia é colocar em prática o que aprendeu com… João Félix.

Medina e Félix conheceram-se no centro de treinos do Benfica, no Seixal em 2017/18, quando ambos representaram a equipa de juniores do clube. O central mexicano, que na época seguinte rumou ao Monterrey, recordou os tempos em que passava horas de comando na mão com o atual jogador do Atlético de Madrid.

"Aqui no México jogo com alguns amigos, mas não é hábito. Quando estive na Europa, aí sim, tinha muitos amigos que passavam o dia todo a jogar FIFA. Quando estive no Benfica, lembro-me que fazíamos vários desafios. São jogadores muito bons. Não me perguntes porquê, mas passavam o dia todo a jogar. Recordo-me do João Félix era incrível. Ele é incrível a jogar FIFA! Adorava jogar com ele e era muito difícil enfrentá-lo", garantiu Medina.

Quanto ao futebol "não virtual", Medina considera que o jovem português está apenas a ter dificuldades a adaptar-se ao ritmo e exigência da liga espanhola: "O João Félix é um jogador magnífico e já o demonstrou, por isso mesmo o Atlético apostou nele. Pelo que vi, quando treinava com ele, posso garantir que vale cada cêntimo que foi pago. É um jogador jovem, é preciso ter paciência. Ainda mantenho contacto com ele, de vez em quando, e desejo a melhor sorte do mundo para a sua carreira".

Medina garante que a melhor tática é o 4-3-3 ou o 4-3-2-1. Garante que vai usar muito do que aprendeu com Félix na PlayStation para dignificar a camisola do Morelia.

"Os clubes estão a apostar e a levar muito a sério esta competição da eSports. Vejam o Chivas: contratou um treinador que é jogador profissional de FIFA para dar formação", concluiu.

Reencontro com o FC Porto… no FIFA

João Félix vai representar o Atlético de Madrid num torneio solidário de FIFA. O "Stay home, play together" vai contar também com a participação do FC Porto, que se junta a 20 clubes europeus, sendo que cada emblema terá como representante um dos seus futebolistas profissionais.

A EA Sports, organizadora da prova, vai doar um milhão de dólares ao fundo de ajuda na luta contra o coronavírus da Global Giving Covid-19. Além disso, participantes e espetadores também podem fazer contribuições.

A prova, que arranca no próximo dia 15 e que vai durar 5 dias conta ainda com Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Lyon, Marselha, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, Valência, Roma, Ajax, PSV, AIK, Djugarden, HJK Helsínquia, Copenhaga e Brondby.