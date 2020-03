Jogos da 2K vão chegar em peso à Nintendo Switch

O Nintendo Direct Mini do dia 26 de março revelou que a 29 de maio vão chegar às Nintendo Switch as coleções Bioshock: The Collection e Borderlands Legendary Collection e ainda o jogo XCOM 2 Collection.

A primeira coletânea compila os três videojogos da saga Bioshock, nomeadamente Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered e Bioshock Infinite e ainda todas as DLC da trilogia.

A segunda compilação, referente a Borderlands, reúne Borderlands: Game of The Year, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel e muito conteúdo extra para estes jogos.

O final de maio de 2020 marcará pela primeira vez a entrada da saga numa consola da empresa nipónica.

Por fim, XCOM 2 Collection conta com o videojogo base, a expansão War of the Chosen e ainda quatro DLC (Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters e Shen’s Last Gift).

As novidades da 2K Games foram reveladas entre os minutos 4:26 e 6:08 do Nintendo Direct mas muitas outras informações foram disponibilizadas ao longo do vídeo.

Autor: Filipe Silva