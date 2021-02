Jogos Santa Casa é o novo parceiro oficial da FPF eFootball

O FPF Masters Jogos Santa Casa é a mais importante competição de futebol virtual do país dedicada a clubes com um prizepool de 25 mil euros e o emblemático troféu de campeões nacionais de futebol virtual em disputa. Esta prova tem a chancela da FIFA e será um dos caminhos para a FIFAe Nations Cup 2021.

O FPF Masters Jogos Santa Casa resulta da parceria entre FPF eFootball e Jogos Santa Casa. Uma ligação com impacto imediato no Masters eFootball e que reforça a missão de oferecer futebol virtual para todos, promovendo o acesso e inclusão social. Esta união tem sido fortalecida ao longo dos tempos com várias parcerias em diversos quadrantes e competições, estendendo-se, a partir deste momento, ao eFootball, uma modalidade em franco crescimento em Portugal. Esta parceria tem como objetivo dinamizar ainda mais o trabalho de desenvolvimento feito pela FPF eFootball desde a sua criação, em 2017. As duas entidades prometem caminhar lado a lado para dar mais e melhores condições para o desenvolvimento do talento do desporto virtual nacional, estimular novos formatos competitivos e dar mais um impulso para que a prática continue a desenvolver-se.

A competição pode ser acompanhada na nova plataforma de Gaming e Esports da SIC, a ADVNCE. Com o melhor talento nacional, os melhores emblemas e os melhores jogadores, até 7 de maio, as quintas-feiras e sextas serão de puro espetáculo de eFootball. Acompanha tudo na Twitch da ADVNCE e na posição 110 do MEO a partir das 19h.

Durante sete semanas, os clubes vão defrontar-se uma vez em jogos à melhor de três para garantir o apuramento para o segundo nível. São qualificados para o nível 2 da fase regular, os melhores seis clubes de cada grupo. Esses 24 apurados são distribuídos novamente por quatro grupos de seis clubes: esta será a derradeira fase antes dos playoffs. Os melhores quatro classificados de cada agrupamento (16 no total), garantem a última fase da competição - os playoffs - disputados nos dias 6 e 7 de maio na Cidade do Futebol.

Nuno Moura, CMO Federação Portuguesa de Futebol

"Esta é mais uma prova do crescimento extraordinário do futebol virtual a nível nacional e mundial. Pela primeira vez vamos ter uma competição nacional com integração internacional, providenciando acesso à mais importante competição de seleções do mundo: a FIFAe Nations Cup. Com o FPF Masters Jogos Santa Casa garantimos uma competição de excelência com o melhor talento nacional a disputar o mais cobiçado troféu de futebol virtual em Portugal, e, ao mesmo tempo, a preparar os nossos atletas para essa grande competição internacional. Vamos envolver jogadores, clubes, adeptos e parceiros em prol de um objetivo comum, ajudar a nossa Seleção Nacional de Futebol Virtual a chegar ainda mais longe. Isto, enquanto continuamos focados na missão de democratizar a prática do eFootball, em oferecer os melhores formatos competitivos e partilhar os valores inerentes ao Futebol."

Maria João Matos, Diretora de Comunicação e Marcas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

"Esta parceria entre os JSC e a FPF vai ao encontro das novas tendências sociais ligadas ao desporto digital, uma realidade que atrai cada vez mais jogadores e entidades participantes, sobretudo numa altura de pandemia em que os confinamentos que se verificam um pouco por todo o mundo têm introduzido novos interesses e hábitos de divertimento. Com esta nova iniciativa, os JSC reforçam a sua ligação à FPF e ao futebol, ainda que virtual, apresentando-se como naming sponsor da mais importante competição nacional de efootball, o Masters JSC, e da Taça de Portugal JSC. Teremos também o prazer de sermos parceiros oficiais de mais uma Seleção Nacional, neste caso, a Seleção Nacional de Futebol Virtual."