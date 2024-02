Jujutsu Kaisen Cursed Clash disponível para PC e consolas

A Bandai Namco Europe lançou hoje JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, a primeira adaptação para consolas da sensacional série de manga e anime JUJUTSU KAISEN, para a PlayStation 4, PlayStation®®5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ e PC via STEAM.® Nesta poderosa luta de ação 3D, os jogadores vão aprender a dominar a sua energia amaldiçoada e batalhar com as suas personagens favoritas.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH oferece um modo single player que vai levar os fãs através da ação louca da primeira temporada da série, bem como o filme de anime JUJUTSU KAISEN 0, onde Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e um elenco de feiticeiros únicos defendem a humanidade contra monstros conhecidos como Maldições no Japão moderno. Nos modos multiplayer, os jogadores podem escolher entre dezasseis das suas personagens favoritas e competir em partidas 2v2, com ranking ou casuais, em lobbies online privados ou com estranhos, e vão ter de aprender intensas Cursed Techniques para desencadear poderosos ataques e combos de tag-team. Com mais batalhas vem mais poder, e os jogadores passam a desbloquear um ataque mais forte à medida que aumentam o nível de poder do seu lutador.

Com os seus movimentos dinâmicos e animações, ataques poderosos e uma estética distinta fiel à série, JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH vai agradar aos fãs da série e aos iniciantes que procuram lutas explosivas de anime.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH já está disponível digital e fisicamente para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via STEAM. As edições Digital Deluxe e Ultimate incluem Jujusta 2024, o jogo de beisebol retro independente com equipas de JUJUTSU KAISEN, e o DLC "Hidden Inventory/Premature Death".