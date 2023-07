Jujutsu Kaisen Cursed Clash traz animes para as consolas e PC

A Bandai Namco Europe tem o prazer de anunciar que o popular manga e anime da série Jujutsu Kaisen dá um salto para os videojogos com Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

O jogo é um 3D brawler de ação onde os jogadores criam uma equipa a partir do elenco do anime de Jujutsu Sorcerers e Cursed Spirits e desencadeiam ataques poderosos com as famosas "Cursed Techniques" da série de combate 2v2. Jujutsu Kaisen Cursed Clash vai chegar à PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via STEAM. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

As brigas de arena em Jujutsu Kaisen Cursed Clash permitem que os jogadores selecionem a sua personagem favorita e revivam a ação na popular série de anime, onde o protagonista Yuji Itadori e um elenco de personagens inesquecíveis defendem a humanidade contra monstros conhecidos como Curses no Japão moderno. O jogo permanece fiel ao trabalho original com visuais inspirados na estética distinta da série, com uma seleção de mais de quinze lutadores favoritos para escolher, e apresenta ação intensa e animações explosivas.

Em Jujutsu Kaisen Cursed Clash, os jogadores poderão selecionar suas próprias equipas 2v2, cada uma capaz de executar uma ampla gama de poderosos ataques e combos de tag-team. Diferentes combinações de personagens terão sinergias e dinâmicas de poder únicas. Ao completar as batalhas, os jogadores aumentam o nível de poder do seu lutador, e desbloqueiam ataques mais fortes à medida que progridem.

Vê o primeiro vislumbre deste novo jogo emocionante no trailer de anúncio de Jujutsu Kaisen Cursed Clash: