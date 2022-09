Lançamento Completo de Grounded disponível com o Xbox Game Pass

O dia de hoje marca o lançamento completo "1.0" de Grounded, o jogo único de sobrevivência passado num quintal da Obsidian Entertainment, está agora disponível com Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, Windows PC, Xbox Cloud Gaming (Beta) e Steam.

Após dois anos de sucesso e mais de 10 milhões de jogadores em Game Preview/Early Access, Grounded 1.0 traz para casa a história completa, onde desvendas os mistérios em torno da tua estatura encolhida no quintal. Ao contrário da tua personagem, o jogo cresceu com numerosas atualizações que foram construídas com a comunidade durante todo o percurso. Com o 1.0, o jogo apresenta agora 13 biomas, 44 criaturas, e uma série de novas características, tais como novos conjuntos de armaduras, armas, conquistas adicionais, e uma área totalmente nova de Upper Yard.

Grounded é um jogo de sobrevivência-aventura onde os jogadores são encolhidos num quintal suburbano. Os jogadores exploram, constroem e sobrevivem, enquanto encontram perigos que vêm com o tamanho repentino de um inseto. Podes enfrentar o teu quintal sozinho ou acompanhado num co-op online, com até três amigos.