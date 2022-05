Lançamento da Segunda Temporada de Halo Infinite

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Halo Infinite Lone Wolves: Season 2 ficou disponível para jogar em free-to-play multiplayer em Halo Infinite na Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 e Steam.





A última temporada contará com uma série de novos conteúdos para os jogadores, incluindo:

Três novos modos que incluem King of the Hill, Land Grab e Last Spartan Standing

Dois novos mapas – Arena’s "Catalyst" e Big Team Battle’s "Breaker"

Um novo passe de batalha premium de 100 níveis que nunca expira

O início de uma nova narrativa onde o teu Spartan estará no centro da ação

Eventos temáticos de tempo limitado