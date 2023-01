League of Legends: Arranca a temporada 2023

A Riot Games iniciou a Season 2023 no MOBA mais popular do mundo com um vídeo que mostra um pouco do que está a chegar em League of Legends e LoL Esports. O evento representa o começo oficial da temporada de League of Legends Ranked e torneios, para jogadores casuais e profissionais, respetivamente, e serve também como um momento para informar os jogadores do conteúdo planeado para este ano. A equipa de League of Legends discutiu vários temas como: Ashri ASU (Arte e Sustentabilidade Update), Aurelion Sol CGU (Comprehensive Gameplay Update), o reset de Ranked a meio do ano, entre outros assuntos. A equipa de LoL Esports, anunciou também um novo evento competitivo, Season Kickoff, para celebrar o começo da Season 2023, que começará já amanhã dia 10.

A temporada de ranked começou oficialmente! Deixa a tua marca neste novo ano e começa a tua jornada de ranked com as Missões da Season 2023 que vão ter as seguintes recompensas:

2 Hextech chests e keys

6 icons

Precision Icon

Domination Icon

Sorcery Icon

Resolve Icon

Inspiration Icon

Rune Book Icon

3000 Blue Essence

8 Champions shards

Yasuo

Zed

Sejuani

Pantheon

Wukong

Aatrox

Yorick

Katarina

Season 2023 Kickoff Icon e Season 2023 Icon

Mark Maker Ward skin

Champions em 2023

Ahri’s ASU está quase a chegar! Podes esperar atualizações na sua base, skins, VFX e em todas as nove caudas.

Os jogadores também podem aguardar por mais novidades sobre como pretendemos dar uma nova vida a champions mais antigos a nível da sua gameplay e uma modernização nos mesmos.

Os main de Aurelion Sol podem esperar por um kit de habilidades completamente atualizado no seu Comprehensive Gameplay Update. Para mais informações sobre este update, vê este vídeo.

A equipa responsável pelos champions de League, continua a investir nos seus objetivos de trazer um leque de champions mais diverso, que incluía todas as culturas, géneros e níveis de skill in-game para todos os roles. Em 2023, os jogadores podem contar com novos champions como Milo, um enchanter masculino proveniente de Ixtal e Naafiri, uma midlane feminina que será uma assassina Darkin.

Skins em 2023

Em 2023, Kalista, Aurelion Sol, Ivern e Kled receberão novas skins!

As skins temáticas que vão chegar em 2023 incluem uma nova linha de skins chamada Faerie Court e a linha de skins Cat vs Dogs.

Para o primeiro evento do novo ano, Lunar Gods e Mythmakers vão descer ao Rift. Podes esperar as seguintes skins no patch 13.1 e 13.2:

Lunar Empress Ashe

Lunar Guardian Kha'Zix

Lunar Empress Qiyana

Lunar Guardian Malphite

Lunar Emperor Thresh

Mythmaker Galio

Mythmaker Garen

Mythmaker Irelia (Legendary)

Mythmaker Sivir

Mythmaker Zyra

Prestige Mythmaker Sivir

Prestige Porcelain Lissandra

Ranked em 2023

A começar este ano, os dois Splits de Ranked terão um reset de Rank entre eles, com recompensas adequadas, num esforço para levar League a cumprir as expectativas atuais e para poder aliviar um pouco o stress dos jogadores relativamente às descidas de rank a meio do ano.

Ranked Reset: Quando o Split 2 da temporada de Ranked começar, o reset não será tão duro como o de janeiro, dado que o jogo não terá alterações tão dramáticas que seja necessário que os jogadores reconquistem o seu rank de uma forma tão intensa. O reset a meio do ano será ainda menos significante se um jogador não tiver jogado muitos jogos desde janeiro.

Rewards: os jogadores poderão agora receber recompensas em cada split, incluindo icons e emotes, Ranked borders e uma Ranked Skin. Isto significa que haverá duas skins de Ranked este ano e algumas recompensas extras pela subida.

Em adição a isto, os jogadores não necessitarão mais de atingir o requerimento de Gold rank para ganhar uma skin de Ranked e poderão, em alternativa, ganhá-la cumprindo um número específico de jogos Ranked disputados.

Chromas serão ainda atribuídos de acordo com o teu rank no fim do Split.

Evento Season Kickoff

Entre 10 e 11 de janeiro de 2023, LCS, LEC, LCK, LPL, LJL, CBLOL, LLA, PCS e VCS vão apresentar um evento especial de dois dias em que irão apresentar a season de 2023 e darão destaque a alguns jogadores a assistir, dando assim um vislumbre aos fãs da Season 2023 no Rift, e uma amostra do que ainda está para vir em LoL Esports.

Todas as equipas profissionais das 9 ligas irão ter jogadores presentes para competir no Kickoff event. Cada liga será responsável pela maneira como as equipas são sorteadas por isso é possível que, por exemplo, o método da LCS seja diferente da PCS. Os jogos serão feitos num formato best-of-3 em Summoner’s Rift sem banimento ou repetição de champions. Cada uma das equipas profissionais representadas por jogadores na equipa vencedora poderá criar um emote com os nossos designers para que o mesmo seja adicionado ao League of Legends

O evento Kickoff irá substituir o League of Legends All-Star Event. Enquanto o All-Stars tem presenteado jogadores e fãs com inúmeros momentos especiais ao longo dos anos, o calendário atual pode ser desafiante para muitos jogadores All-Star. A substituição do All-Stars pelo evento Season Kickoff dará aos jogadores profissionais uma tão merecida pausa e dará aos fãs uma excitante nova plataforma que complementará as competições locais de final de ano e as celebrações que as regiões geralmente organizam durante este período.

Social Impact Challenge

Para celebrar todas as mudanças que chegaram à jungle, o League of Legends apresentará um de desafio especial relacionado com impacto social para todos os jogadores do mundo. Por cada 100 missões in-game da Season 2023 que os jogadores completarem até 24 de janeiro, a Riot Games irá contribuir com 1$ para o Riot Games Social Impact Fund, um fundo criado para doações patrocinado pela ImpactAssets, que nesta iniciativa servirá para apoiar causas de conservação ambiental, a doação será feita até 1 milhão de dólares.