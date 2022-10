League of Legends e Valorant: Portugal vai enfrentar Espanha e Itália na 3 Nations Cup

A Riot Games e GGTech, com o patrocínio da Movistar e Intel, apresentam a 3 Nations Cup, uma competição única da League of Legends e VALORANT com jogadores de todo o ecossistema competitivo em Espanha, Itália e Portugal, que será transmitida exclusivamente no Twitch.

Jogadores da cena profissional, semi-profissional e amadora destes três países terão a oportunidade de competir para ser a melhor nação do Sul da Europa no Amazon GAMERGY 2022, de 16 a 18 de Dezembro no IFEMA MADRID.

Além disso, cada país terá um embaixador que representará e apoiará a sua nação e a sua equipa durante todo o concurso. No caso de Portugal, o Inygon será o porta-voz para conduzir o país à vitória.