League of Legends: True Damage Prestige skin de Senna disponível

Está já disponível a nova True Damage Prestige skin da Senna que pode ser adquirida no client do League of Legends por 100 Prestige Points. A skin poderá ser colecionada até ao final de 2020, ao contrário da skin anterior da Qiyana que esteve associada a um evento específico.

Aproveitando o sucesso internacional da Cerimónia de Abertura do Campeonato do Mundo de League of Legends, surge a Senna True Damage Prestige Edition skin que se torna então na segunda skin lançada pela Louis Vuitton em colaboração com a Riot Games. Esta skin e da Qiyana, ambas membros do grupo True Damage, foram desenhadas por Nicolas Ghesquière, Diretor Artístico da Coleção de Mulher da Louis Vuitton, que despertou os fãs sobre possíveis novidades LVxLoL no seu Instagram no passado dia 21 janeiro.

A acompanhar o lançamento da Prestige skin da Senna, surgirá também uma segunda coleção LVxLoL inspirada na personagem. A coleção estará nas lojas físicas e online em www.louisvuitton.com a 14 de fevereiro. Este segundo lançamento contará com novas peças associadas à skin, mas trará em simultâneo novas edições de alguns itens emblemáticos da primeira coleção. A coleção original foi lançada no início de dezembro de 2019 exclusivamente na loja online da Louis Vuitton, dedicando-se à personagem Qiyana.