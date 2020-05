Legends of Runeterra é lançado para Mobile com novo set Rising Tides

A Riot Games lança hoje o Legends of Runeterra (LoR), jogo estratégico de cartas que tem lugar no universo League of Legends. O jogo está agora disponível de forma gratuita no PC, Android e iOS, possuindo jogabilidade cross-play. Para encerrar a beta e celebrar o lançamento oficial, LoR introduz a sua primeira expansão, Rising Tides.

Rising Tides é o primeiro novo set de cartas do LoR, explorando uma nova região chamada Bilgewater, onde gangues de piratas não deixam passar uma oportunidade de roubar e monstros do fundo do oceano devoram navios inteiros sem qualquer aviso. No porto insidioso de Bilgewater, os habitantes regem-se por um único código: leva tudo o que conseguires.

A expansão adiciona mais de 120 cartas (60 cartas para Bilgewater e 60 para as seis regiões originais), 11 champions do universo League of Legends, incluindo Miss Fortune, Fizz e Gangplank, 6 novas mecânicas de cartas, assim como itens cosméticos, entre os quais 2 novos Guardians e uma board temática de Bilgewater. Verifica todas as novidades do Rising Tides em ação neste vídeo.

"Estamos contentes por lançar oficialmente o Legends of Runeterra após o período entusiasmante da Open Beta," disse o Produtor Executivo, Jeff Jew. "O nosso compromisso de uma jogabilidade estratégica e interativa, rica em construção de baralhos e momentos fantásticos, continua forte como sempre, sendo agora a melhor altura para entrar no Runeterra e experimentar o que de melhor tem para oferecer. Obrigado a todos os que jogaram durante a Beta e nos prestaram feedback, e a todos os que agora se juntam a nós. Vejo-vos no jogo!"

Legends of Runeterra é um jogo de cartas estratégico no qual competência, criatividade e visão determinam o teu sucesso. Escolhe os teus champions e combina cartas de regiões diferentes – cada uma com a sua própria vantagem estratégica – e constrói o baralho perfeito para derrotares tudo e todos. Construir um baralho e conseguir as cartas que queres nunca foi tão fácil. Os jogadores conseguem ganhar todas as cartas de forma gratuita ou então podem comprar diretamente as cartas que desejam. Ainda não estás convencido? Repara no vídeo da jogabilidade na região Bilgewater!

Para fazeres download gratuito do Legends of Runeterra, visita www.playruneterra.com