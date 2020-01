Legends of Runeterra: Open Beta já está disponível

Sexta-feira marca o início da open beta para PC do Legends of Runeterra, o jogo de cartas estratégico free-to-play da Riot Games inserido no universo League of Legends.

Revelado no ano passado e jogado maioritariamente por jornalistas e criadores de conteúdo durante as previews, o Legends of Runeterra está agora totalmente acessível. Os interessados podem criar uma conta e começar a jogar gratuitamente em playruneterra.com.

Face às duas previews de outubro e novembro, a open beta acrescenta a lista de amigos, o challenge-a-friend, três novos guardiões, seis novos tabuleiros e a atualização de mais de 20 cartas. Para além de várias melhorias e novos conteúdos, a open beta introduz o novo modo ranked do Legends of Runeterra e a primeira e única, beta season. A mestria do jogador, levá-lo-á de Iron a Master.

O Legends of Runeterra será lançado ainda este ano para PC e mobile, sento totalmente cross-platform. Será permitido aos jogadores guardarem todo o conteúdo desbloqueado na open beta. Como bónus, receberão ainda o exclusivo Moonstruck Poro Guardian assim que o jogo for lançado.