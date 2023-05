Lego e Bandai Namco juntam-se para lançar 'Icons Pac-Man Arcade'

O Grupo LEGO e a Bandai Namco celebram o 43º aniversário do PAC-MAN com a revelação do novo conjunto de arcade LEGO® ICONS PAC-MAN vintage - um dos jogos de arcade mais famosos e nostálgicos de todos os tempos.

Originalmente lançado a 22 de maio de 1980 pela Bandai Namco Entertainment Inc., no Japão (anteriormente Namco), o videojogo PAC-MAN tornou-se num ícone cultural. Depois de 40 anos a fazer parte da cultura pop mundial através de jogos, programas de TV, música e muito mais, o Grupo LEGO colaborou com a Bandai Namco para trazer o clássico dos anos 80 de volta em forma de tijolo. Esta colaboração levou à descoberta única de que a famosa cor amarela do PAC-MAN foi inspirada na cor exclusiva do Grupo LEGO.

A nova cenografia LEGO mostra uma versão Arcade do PAC-MAN e permite recriar alguns dos lendários movimentos de mastigação de fantasmas do jogo. Além disso, os construtores podem criar grandes versões coloridas de PAC-MAN, BLINKY e CLYDE que giram sobre uma base e podem ser exibidas no topo da máquina Arcade ou separadamente.

Uma vez concluído – podes iluminar o slot de moedas, além de haver uma pequena vinheta de uma minifigura feminina a jogar PAC-MAN, escondida dentro do armário.

FATOS DIVERTIDOS DO PAC-MAN:

A 22 de maio de 1980, foi realizado para PAC-MAN o primeiro teste de foco, onde membros do público puderam ver a personagem amarela pela primeira vez.

O PAC-MAN é amarelo, pois o designer Sr. Iwatani inspirou-se no amarelo icónico do tijolo LEGO.

A forma da personagem é baseada numa pizza com uma fatia em falta.

O jogo foi lançado no Japão a 29 de junho de 1980 – antes de ser disponibilizado para o resto do mundo.

Um sucesso de desenho animado do Pac-man apareceu nos ecrãs de TV nos anos 80.

Buckner e Garcia lançaram o hit "PAC-MAN Fever", que chegou ao 9º lugar do Billboard Hot 100 em Março de 1982.

Em 1993, Billy Mitchell, da Flórida, tornou-se a primeira pessoa a alcançar a pontuação perfeita do jogo alcançando os 3.333.360 pontos. Para alcançar uma pontuação perfeita, o jogador teria de limpar todas as 256 etapas sem uma única falha, e consumir todos os PAC-DOTs, frutas e fantasmas (consumir 4 fantasmas com cada POWER PELLET).

Em reconhecimento ao lançamento do PAC-MAN em 1980, que instalou em 7 anos 293.822 unidades de arcade, o Guinness World Records reconheceu o jogo como o " Most Successful Coin-Operated Game " do mundo.

Ao descrever o processo de criação do novo conjunto, Sven Franic, LEGO Designer comenta: "Um ícone cultural nos últimos 40 anos, foi uma delícia dar vida ao PAC-MAN. Estamos sempre à procura de novas e emocionantes formas de dar vida a experiências clássicas de jogos. A nossa equipa de talentosos designers trabalhou incansavelmente para captar a essência da amada máquina de Arcade PAC-MAN em forma de tijolo, desde o próprio PAC-MAN até ao ambiente colorido e labiríntico que habita. Cada detalhe foi cuidadosamente considerado e trabalhado, o que resultou numa criação LEGO única que captura a magia do jogo original enquanto adiciona um novo toque lúdico e alguns easter eggs – no verdadeiro estilo do videojogo. Estamos entusiasmados por partilhar esta incrível construção com o mundo e mal podemos esperar para ver a alegria que vai trazer aos fãs de todas as idades."

Ainda sobre a colaboração, Aadil Tayouga, Diretor de Licenciamento e Estratégia de Negócios da Bandai Namco Europe diz: "A Bandai Namco e o grupo LEGO partilham muitos valores comuns, principalmente com o objetivo de proporcionar diversão para todas as pessoas através de produtos de qualidade. Para além destes valores, uma vez que o PAC-MAN amarelo foi inspirado no amarelo do Grupo LEGO, tornou a ligação ainda mais natural. Tem sido uma tremenda colaboração com as equipas apaixonadas do Grupo LEGO e esperamos que os fãs gostem deste kit."

Os membros VIP LEGO terão acesso antecipado para comprar o conjunto LEGO PAC-MAN Arcade a partir de 1 de junho de 2023 nas LEGO e LEGO.com/PAC-MAN, ou disponível para todos a partir de 4 de junho de 2023 ao preço de venda recomendado de € 269,99.

Os fãs de jogos, jovens e adultos, vão poder experimentar o novo conjunto LEGO PAC-MAN Arcade Machine e desfrutar de um fim de semana de atividades divertidas de construção familiar na loja LEGO mais perto de ti. Sê criativo e ajuda a construir um modelo fantasma PAC-MAN e LEGO gigante e constrói também um mini arcade de jogos retro para levares para casa gratuitamente (enquanto durarem os stocks). Visita LEGO.com/stores para obteres mais informações.