Liga Portugal e RealFevr lançam colecionáveis digitais da Allianz CUP

A Liga Portugal e a RealFevr chegaram a acordo para uma parceria histórica, válida para as próximas duas épocas desportivas, que disponibilizará aos adeptos colecionáveis digitais em formato vídeo com os melhores e mais marcantes momentos da Allianz Cup das temporadas 2022-23 e 2023-24, numa iniciativa inédita em Portugal.Os colecionáveis digitais são criados através da tecnologia blockchain e NFT, o que lhes garante total transparência e segurança. Os NFTs resultantes desta parceria permitirão aos adeptos criar coleções exclusivas de momentos icónicos da Allianz CUP em formato vídeo, que poderão também comercializar através do marketplace da RealFevr.A Allianz CUP tem um papel fulcral na ligação com os adeptos e esta inovação permitirá cimentá-la, aumentando, em simultâneo, a pegada digital da Liga Portugal e da competição, reforçando a presença no ecossistema Web3.Tiago Madureira, Diretor Executivo da Liga Portugal, destacou que este acordo é uma "excelente notícia para os adeptos", que podem, assim, "partilhar os grandes momentos da Allianz CUP no universo digital", assinalando a "grande experiência e comunidade da RealFevr, o parceiro ideal para a concretização de uma parceria que entra para a história do futebol português».Fred Antunes, CEO da RealFevr afirmou: "Esta parceria deixa-nos imensamente orgulhosos por múltiplas razões. Em primeiro lugar, porque nos permite solidificar e fortalecer uma das nossas mais importantes e antigas parcerias com uma organização que tem feito parte do nosso percurso durante os últimos anos: a Liga Portugal. Por outro lado, porque nos posiciona na indústria Web3 como uma das primeiras empresas a publicar uma coleção de momentos desportivos relacionados com uma competição que decorreu quase em tempo real. É uma prova de conceito que nos abrirá portas para explorar muitas outras oportunidades de mercado."