Lisboa Games Week: Legion Valorant Campeonato de Elite decide-se na FIL

O Legion VALORANT Campeonato de Elite (VCE) regressa já no dia 20 de novembro a partir das 14h00 com a Grande Final da competição a ser disputada no palco da Inygon do Lisboa Games Week, na FIL.

Depois de um ano repleto de momentos importantes para o cenário competitivo português, terminamos em grande com o que será a última final de Legion VCE.

Os fãs da competição vão poder assistir ao vivo aquilo que é já um Clássico do VALORANT português, uma final jogada num formato Bo5 entre Arroz e GTZ Esports.

Esta será uma final que conta com duas equipas experientes, as equipas encontraram-se em todas as finais de competições do VCE, com Arroz a vencer duas vezes e GTZ a vencer uma.

Com a elevação do campeonato português a VALORANT Challengers, esta será a última oportunidade que estas equipas terão de serem coroadas campeãs do Legion VCE.

Além do título de Campeão desta competição, estão também em jogo prémios monetários no valor de 3.000€ para o primeiro classificado e 1.500€ para o segundo.