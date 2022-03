Lisbon Game Conference revela painel de convidados e temas

O Movimento Digital Valley e o Lisboa Games Week, a convite da Lisbon Game Conference do NET.ISCTE, apresentam esta quinta-feira um dia de Talks inteiramente dedicado à indústria dos videojogos e a sua representação no mercado nacional.

A presente edição deste evento desenvolve-se em duas partes, dia 24 de março com o respetivo ciclo de Talks, da responsabilidade do Movimento Digital Valley e do Lisboa Games Week, e nos dias 25 e 26 inteiramente dedicado aos eSports, com torneios de League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive e FIFA 22.

Esta iniciativa conjunta do Lisboa Games Week e do Movimento Digital Valley é o exemplo da missão que ambos abraçam - contribuir para o desenvolvimento da indústria dos videojogos em Portugal e de toda a cadeia de valor, envolvendo todos os players e a academia, num esforço conjunto com todos os parceiros que queiram integrar e fazer parte da missão.

As Talks do Lisbon Game Conference decorrem entre as 9h00 e as 18h00 no auditório JJ Laginha do ISCTE, e contam com convidados de destaque da indústria nacional de videojogos, em representação de Empresas, Universidades e Politécnicos, de Projectos e Colectivos, e com a participação de associações e entidades públicas, investidores e organismos oficiais ligados ao mundo dos eSports.

As Talks são moderadas pelos Jornalistas João Vitória (ADVNCE sic) e Rui Parreira (Portal Sapo TEK), pelo Professor Pedro Sebastião (ISCTE-IUL) e pelo CEO da MagicShot, Jamil Heneni.

Temas em debate e convidados:

O Ecossistema dos Videojogos em Portugal – Desafios e Conquistas

Carlos Mora | Luis Pinto | Muhammad Satar | António Martinez

Moderador: João Vitória

Lisboa Games Week Loading Zone e Serviço Educativo: Uma Aposta no Crescimento e na Formação do Sector dos Videojogos em Portugal

Luís Pinto | Mafalda Duarte | Filipe Luz | Ana Catarina Lopes

Moderador: João Vitória

Desafios da Indústria dos Videojogos em Portugal: O Papel das Publishers Internacionais e a Indústria no Feminino

Vanessa Vieira Dias | João Campos

Moderador: João Vitória

Programas de Incentivo à Criação de Videojogos: Concursos Playstation Talents e Novos Talentos FNAC Videojogos

Ricardo Correia | Daniel Silvestre

Moderador: Rui Parreira

Estúdios portugueses: Exemplos de Sucesso e Inovação

Jeferson Valadares | Nuno Folhadela

Moderador: Rui Parreira

Movimento Digital Valley: O contributo da Academia e das Redes de Parques de Ciência e Tecnologia no crescimento do Cluster de Videojogos em Portugal

Gorete Lopes |Paula Grijó |Pedro Santos | Gustavo Reis

Moderador: Pedro Sebastião

Esports: Novas Ligas e Sua Relação com os Desportos Clássicos, a Regulação e o Treino

Hugo Barbosa | Diogo David | Pedro Pestana | Rui Jesus

Moderador: Jamil Heneni