Luís Figo, Ronaldinho e até Haaland: lançamento do EA Sports FC 24 foi uma autêntica chuva de estrelas

A cada ano que passa, uma das maiores expectativas de todos os amantes do antigo FIFA - atual EA Sports FC 24 - gira em torno da capa do jogo. Contudo, o evento deste ano, que teve lugar esta quinta-feira em Amesterdão, na Holanda, contou com uma mão cheia de surpresas que ajudaram a que o evento fosse um verdadeiro êxito - tanto para quem assistia à live no conforto da sua casa, quanto para as dezenas de jornalistas e criadores de conteúdo que marcavam presença no evento.

Luís Figo, vencedor da Bola de Ouro em 2000, do FIFA The Best em 2001 e da Liga dos Campeões, pelo Real Madrid, em 2001/02, foi o primeiro grande nome do futebol mundial a pisar o 'relvado' da EA Sports FC 24. O ex-internacional português formado no Sporting subiu ao palco através de uma das entradas laterais e nas mãos levava o troféu da Liga espanhola, troféu que conquistou em quatro ocasiões, duas pelos merengues (2001/02 e 2002/03) e outras duas pelo Barcelona (1997/98 e 1998/99).

De seguida, deu entrada em palco Didier Drogba, antigo avançado costa-marfinense que pelo Chelsea conquistou tudo o que havia para ganhar em Inglaterra - juntando ainda uma edição da Liga dos Campeões (2011/12). A antiga figura dos blues, que também subiu ao palco através de uma das duas entradas laterais, carregou em mãos o troféu da Premier League, que conquistou por quatro vezes durante a sua carreira (2005, 2006, 2010 e 2015).

A primeira grande ovação da noite - existiria outra mais à frente - foi para Ronaldinho Gaúcho. Uma das grandes figuras do futebol brasileiro surpreendeu tudo e todos quando deu entrada no pavilhão, com o hino da Liga dos Campeões como música de fundo e com a 'orelhuda' nas mãos - troféu que conquistou na época 2005/06 ao serviço do Barcelona.

Mas o grande momento da noite estava reservado para Erling Haaland. Com um visual arrojado da cabeça aos pés (literalmente), o avançado norueguês do Manchester City deu entrada no edifício - para delírio das dezenas que estavam nas bancadas do mini-estádio criado pela produção da EA Sports - e subiu ao palco para falar sobre a capa do novo FC 24, que conta com o seu rosto.

Terminada a cerimónia de apresentação oficial, Ronaldinho Gaúcho e Erling Haaland foram convidados a testar o novo EA Sports FC 24. O ex-futebolista brasileiro travou forças com o YouTuber espanhol DjMariio - que só naquela plataforma reúne mais de cinco milhões de seguidores - e levou a melhor. Quem também venceu o seu jogo foi o norueguês do City, que 'dizimou' o influencer Luva de Pedreiro. Ainda assim, o influencer brasileiro não deixou de fazer o seu 'grito de guerra': "SIIIU", disse, imitando a celebração de Cristiano Ronaldo - um dos rostos que não faz parte da capa Standard e Ultimate deste ano - enquanto estava de frente para Haaland, que sorriu.