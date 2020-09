Lukaku ‘explode’ com a má pontuação no FIFA 21: «85? Não posso com esta m....»

A nova versão do FIFA, um dos mais conhecidos videojogos do mundo, revelou ontem a classificação dos 100 melhores futebolistas virtuais que vão integrar o jogo na sua edição 21. Tal como acontece todos os anos, os atletas reais não tardaram em protestar sobre as suas pontuações. Foi o caso de Romelu Lukaku.





Os 100 melhores do FIFA 21: quatro portugueses na elite e uma ausência inesperada



Apesar da grande temporada que realizou este ano, culminada com 38 golos marcados, o avançado do Inter manteve a mesma pontuação geral da última edição do jogo, 85.Vamos ser honestos. O FIFA mexe com as pontuações para nós jogadores nos queixarmos do jogo e darmos-lhe mais publicidade. Não posso com esta me Sei o que faço, escreveu o atacante, no Twitter.Lukaku tem realmente alguns argumentos para se queixar junto da EA Sports, a fabricante do jogo. No FIFA 19, o avançado tinha uma pontuação geral de 87. Isto, depois de uma época onde marcou 27 golos, muito menos concretizadora que a que há pouco terminou.