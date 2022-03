Luva de Pedreiro: Do Tik Tok para o mundo... e agora para o FIFA 22

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Iran Ferreira, conhecido nas redes sociais como "O Cara da Luva de Pedreiro", continua a cimentar o seu nome no universo mediático e a brilhar forte em tudo o que está relacionado com futebol.

O fenómeno do Tik Tok conquistou um rosto no FIFA 22, da autoria do YouTuber brasileiro Androliva FIFA, e está a fazer furor uma vez mais.