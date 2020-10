Magic: The Gathering Arena em destaque no nosso país

Depois de duas qualificações online e três torneios selecionados, chegou o momento mais aguardado para a comunidade de fãs de Magic: The Gathering Arena. A Final Nacional do Red Bull Untapped tem em disputa o maior prize pool nacional de sempre em torneios – 20.000$USD – e um lugar na Final Mundial! A ação decorre nos dias 10 e 11 de outubro e conta com transmissão em direto no Twitch.

Foram cerca de meio milhar de participantes a dar tudo nas cinco qualificações portuguesas do Red Bull Untapped, resultando no apuramento dos eleitos para a Final Nacional desta competição de Magic: The Gathering Arena.

O encontro com os oito finalistas está marcado para amanhã (10 de outubro), com a competição a decorrer em formato online. No domingo (11 de outubro), o TOP 4 vai disputar o título e o maior prize pool alguma vez visto num torneio em Portugal: 20.000$USD! Daqui sairá igualmente o nosso representante para a Final Mundial do Red Bull Untapped, que decorre no final de 2020, que terá um prize pool de 100.000$USD.

Entre os finalistas presentes, destaque para um nome incontornável da cena nacional e internacional da Magic Pro League: o Vice-Campeão do Mundo Márcio Carvalho.

Toda a ação pode ser acompanhada em direto no domingo, a partir das 15 horas, no canal oficial da competição em twitch.tv/redbullpt.