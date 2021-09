Magicshot anima Aveiro em outubro

A MAGICSHOT em conjunto com o Município de Aveiro volta a promover aquele que se tornou o maior evento de gaming e tecnologia do Norte: a área gaming do Techdays Aveiro 2021, com entrada gratuita e que volta a abrir portas entre as 10H e as 22:30H nos próximos dias 15, 16 e 17 de outubro no Aveiro Expo.

Com mais de 5.000m2 de evento, a edição deste ano volta a encher um pavilhão com as mais recentes novidades dos videojogos, torneios de esports, personalidades do digital, clubes de desportos eletrónicos, cosplay, simulação automóvel, retro gaming, realidade virtual e muito mais!

A proposta do evento acompanha o crescimento das edições anteriores, oferecendo várias áreas de experiência exclusivas no local, assim como várias atividades desenhadas para quem está a participar a partir de casa, através de uma transmissão contínua e interativa promovida pela organização.

Embora os detalhes ainda sejam poucos, a MAGICSHOT continuará a divulgar durante os próximos dias todas as novidades deste evento que vem novamente celebrar e juntar a comunidade de videojogos nacional.