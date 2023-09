Man of the Match: conseguirá um free-to-play opor-se aos donos do mercado do futebol virtual?

"Um jogo feito pela comunidade e para a comunidade". É desta forma que Gilad Tsur Mayer apresenta o Man Of The Match (MOTM), um jogo de futebol virtual totalmente gratuito que será concebido tanto para as consolas (Xbox e PlayStation) como para computador (PC). Apesar de ainda não ter definida a sua data de lançamento oficial para a comunidade, MOTM promete ser muito mais do que um jogo de futebol, pois tem o claro objetivo de tornar-se o jogo de futebol que será jogado por todos.





Habituados a ter de investir para construir plantéis mais fortes e com capacidades de lutar de igual para igual com outros jogadores espalhados por esse mundo fora, os utilizadores de MOTM irão receber prémios monetários tendo por base os seus desempenhos ao longo das Seasons disputadas. Terminaste a Season no último lugar da última temporada? Não te preocupes. Afinal de contas, este método tem como objetivo premiar todos os jogadores e não apenas que estão nos lugares cimeiros das tabelas nacionais ou intercontinentais. Por isso, relaxa e prepara-te para 'fazer uns trocos' enquanto desfrutas de um joguinho.

Tecnologia de reconhecimento facial através... do teu telemóvel

Um dos grandes propósitos dos criadores do Man of the Match foi entregar um jogo em que todos os utilizadores sentissem que faziam parte dele. Uma das grandes novidades que o MOTM apresenta é a possibilidade de cada jogador criar o seu próprio avatar, com todos os traços únicos que um rosto humano tem, à distância de um... ecrã. Para tal, os utilizadores precisarão apenas de conectar o seu smartphone ao jogo e, com a câmara frontal, fazer um scan completo do seu rosto e... voilà! Estás dentro do jogo!

Jogador, treinador, scout, jornalista ou até comentador: tu escolhes quem queres ser

O MOTM é um jogo que não coloca limites à imaginação dos seus utilizadores. "O mundo não é só isto, o mundo é bué cenas", como diria o humorista Bruno Nogueira. E foi seguindo esta espécie de 'mantra' que os criadores de MOTM quiseram incluir dentro do jogo vários papéis que os jogadores pudessem desempenhar sem estarem exclusivamente limitados aos cargos de jogador profissional e de treinador. Para além destas duas possibilidades, deves saber que poderás também desempenhar diferentes funções como scout, jornalista desportivo ou até comentador. "As possibilidades são infinitas", sublinha Gilad Mayer. Só tu escolhes quem tu queres ser!

Itens exclusivos (trocáveis) para os primeiros a juntarem-se ao programa de afiliação

Apesar de ser um jogo totalmente gratuito, MOTM dispõe também alguns itens exclusivos para os jogadores que decidirem juntar-se ao programa de afiliação e apoiar este projeto através de um 'crowdfunding'. Para esses, o MOTM tem uma série de badges e itens limitados - apesar de trocáveis - que permitirão aos jogadores ganharem o acesso, via convite exclusivo, a eventos únicos com recompensas igualmente únicas. Falamos de penteados para o teu jogador, calçado, peças de roupa, entre muitos outros prémios incríveis. Além de tudo isto, quem fizer parte deste projeto terá a oportunidade de conhecer outros apoiantes, bem como alguns dos elementos que estão por trás do desenvolvimento do MOTM.