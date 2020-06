Marvel’s Iron Man VR recebe novo vídeo dos Bastidores

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que o aguardado Marvel’s Iron Man VR, que chegará em exclusivo ao PlayStation®VR no próximo dia 3 de julho, recebeu um novo vídeo dos Bastidores, que pode ser visto aqui.

Nele, Ryan Darcey e Blaine Higdon (Designers do estúdio responsável pelo desenvolvimento do jogo, Camouflaj), Aaron Whiting (Produtor) e Ryan Payton (Diretor do jogo), explicam o processo de criação que dará a oportunidade aos jogadores de controlar o Iron Man e de vestirem a pele de Tony Stark: "Um dos aspetos mais engraçados e fáceis de estar a trabalhar no desenvolvimento do Iron Man VR é que sabes no que te deves focar se olhares para comics e os filmes e conversares com os fãs da franquia", explica Payton. Com esta inspiração, o estúdio conta como será a experiência de vestir a pele de um dos super heróis mais carismáticos da Marvel, explorando a mansão em Malibu, interagindo com a Pepper, indo à garagem para personalizar melhoramentos e armas icónicas, de forma a que os jogadores sintam que foram eles a desenhar a armadura Impulso.

De lembrar que está disponível na PlayStation®Store uma demo gratuita do título, que dá a oportunidade aos jogadores de vestirem a pele de Tony Stark, um génio multimilionário que, quando veste a sua poderosa armadura se transforma no Iron Man, um dos heróis da Marvel mais carismáticos de sempre. A demo, que os ajudará a ter uma ideia de como será o jogo completo, inclui:

Missão tutorial "Malibu"

Cinemática Stark Jet interativa apresentando Tony, Friday e Pepper Potts

Missão Stark Jet "Out of the Blue"

Desafio de Voo (missão opcional)

Desafio de Combate Avançado (missão opcional)

Qualquer pessoa que faça o download desta demo gratuita na PlayStation®Store e a jogue, terá a oportunidade de desbloquear uma decoração de armadura Lava exclusiva no jogo completo quando este for lançado no próximo dia 3 de julho.

Em Marvel’s Iron Man VR, depois de vários anos a lutar contra o crime, Tony é atacado por Ghost, um pirata informático e ativista que reutiliza armas antigas da Stark Industries para derrubar o império de Tony, atacando instalações Stark por todo o mundo. Os jogadores terão de ajudar Tony Stark na sua luta contra o Ghost e usar os comandos de movimento PlayStation®Move para ativar os jatos repulsores do Iron Man e lançar-se aos céus com um arsenal de armas de alta tecnologia na ponta dos dedos. De salientar que, para além de contarem com toda a tecnologia da Stark Industries, os jogadores poderão ainda personalizar a armadura do Iron Man e melhorar as suas incríveis capacidades. Título chegará em exclusivo ao PlayStation®VR no próximo dia 3 de julho. No mesmo dia estará ainda disponível um bundle com o Marvel’s Iron Man VR, que estará disponível por 99,99€ (PVP estimado) e inclui dois comandos de movimento PlayStation®Move e o Disco Blu-Ray do jogo.

O PlayStation®VR, lançado a 13 de outubro de 2016, já vendeu mais de 5 milhões de unidades em todo o mundo. O seu lançamento permitiu aos jogadores mergulharem de cabeça em mundos fantásticos e sentirem uma envolvência como nunca sentiram antes.