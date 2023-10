Marvel’s Spider-Man 2 recebe novo trailer

A Sony Interactive Entertainment (SIE) e a Insomniac Games revelaram um novo trailer do muito aguardado Marvel’s Spider-Man 2, que chegará em exclusivo à PlayStation®5 no próximo dia 20 de outubro. O vídeo, chamado "Sejam melhores. Juntos." está totalmente localizado para português.

De lembrar que, neste título da Insomniac Games, os Spider-Man Peter Parker e Miles Morales regressam para uma nova e emocionante aventura da aclamada série Marvel’s Spider-Man para a PlayStation®5. Aqui, os jogadores terão a oportunidade de andar de teia em teia, saltar e utilizar as novas asas de teias para viajar pela Nova Iorque da Marvel, alternando entre o Peter Parker e o Miles Morales para viverem histórias diferentes e novos superpoderes épicos, à medida que o vilão Venom ameaça destruir as suas vidas, a sua cidade e as pessoas que eles amam. Equipados com o novo poder venenoso bioellétrico do Miles e os Spider-Arms do Peter, os dois Spider-Men irão então enfrentar a derradeira prova de força tanto dentro como fora da máscara, lutando para salvar a cidade, um ao outro e aqueles que amam do monstruoso Venom.

Marvel’s Spider-Man 2, que será lançado na sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023, em exclusivo para PlayStation®5, já está disponível para reserva, em todas as edições, na PlayStation Store, PlayStation Direct e pontos de venda habituais.