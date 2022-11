Marvel’s Spider-Man: Miles Morales já está disponível para PC

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chega hoje ao PC.

Isto significa que, a partir de hoje, os jogadores poderão desfrutar de uma grande variedade de opções de qualidade gráfica para atender a uma ampla variedade de dispositivos, velocidade de fotogramas e suporte para outras tecnologias, como a NVIDIA DLSS 3 e NIVIDA DLSS 2, que melhoram o desempenho, a NVIDIA DLAA, que melhora a qualidade da imagem e a NVIDIA Reflex, que reduz a latência.

Para além do traçado de raios, que está incluído no Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para o PC, os jogadores também poderão desfrutar da imersão do comando DualSense graças aos seus gatilhos adaptativos e feedback háptico, sempre e quando este esteja conectado ao PC através de um cabo USB.