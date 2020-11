Marvel’s Spider-Man: Miles Morales já está disponível para PS4 e PS5

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, o aguardado título AAA que foi desenvolvido em exclusivo para a PlayStation®4 e para a PlayStation®5, está disponível a partir de hoje tanto na PlayStation®Store, como nos pontos de venda habituais, por 59,99€ (PVP Estimado).





Nesta nova aventura do universo de Marvel’s Spider-Man, o adolescente Miles Morales tenta adaptar-se ao seu novo bairro ao mesmo tempo que segue as pisadas do seu mentor, o Peter Parker, para se tornar o novo Spider-Man. Mas, quando uma feroz disputa pelo poder ameaça destruir o seu novo lar, o aspirante a herói percebe que, com grande poder, vem também grande responsabilidade.Neste título, os jogadores terão a oportunidade de viver a ascensão do Miles Morales à medida que o novo herói entra em ação, aprende a dominar os seus novos e incríveis poderes e se torna um Spider-Man ao seu próprio estilo.Com o seu novo lar no coração da batalha, Miles terá de aprender o que custa ser um herói e decidir o que vai sacrificar pelo bem de todos para salvar a Nova Iorque da Marvel, que vive uma autêntica guerra, já que uma perversa corporação do setor energético e um exército de criminosos armados com alta tecnologia estão em guerra pelo controlo da cidade.De recordar que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chega hoje em exclusivo à PlayStation®4 e à PlayStation®5. Jogo conta com uma Edição Standard que está disponível por 59,99€ (PVP estimado) para ambas as consolas e com uma Edição Ultimate, que está disponível apenas para a PlayStation®5, por 79,99€ (PVP estimado). Ambas as Edições estão disponíveis, tanto em formato físico como em formato digital.A propósito de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales é ainda de realçar uma parceria com a Adidas, que resultou na criação de uns ténis para Miles Morales, que estarão disponíveis na Europa em dezembro. Sabe mais aqui. Vê aqui algumas imagens.