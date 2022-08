Marvel's Spider-Man Remastered: Como é bom ser herói... no PC

Marvel's Spider-Man Remastered chegou para PC. E só esta frase já diz muito daquilo que temos em mãos. Não é todos os dias que se pode jogar um exclusivo PlayStation no computador e, por isso, a questão basilar desta análise está feita.

É certo que esta versão não tem mecânicas de gameplay diferentes daquelas que já tivemos o prazer de testar na consola da Sony, mas também sabemos que agora as palavras 'Ray Tracing', 'WideScreen' e 'Framerate' ganham toda uma nova dimensão.

No que diz respeito à mecânica de jogo, as nosssas expectativas não foram defraudadas. É bastante acessível e, por isso, assim que nos habituamos aos controlos somos quase imparáveis. Como Peter Parker, claro está...

E atenção, porque Spider Man Remastered chega-nos às mãos com uma performance muito sólida mesmo quando o nosso PC não é de topo. E isso é muito relevante como bem sabemos, assim como o facto dos três episódios do pacote DLC The City That Never Sleeps estarem incluídos no produto.

Tal como na Playstation, temos pela frente vários de níveis de dificuldade, de forma a que os jogadores mais casuais fiquem tão felizes quanto os mais competitivos. Mas sejamos nós 'noobs' ou 'experts', tiraremos certamente o mesmo prazer de um jogo onde o mundo aberto faz jus aquilo que este tipo de jogos prometem. Especialmente nas lutas temos esta visão bem patente e sabemos que isso é determinante para o prazer que se retira de um jogo mas também a longevidade do mesmo.

E já que falamos de longevidade, com os vários desafios ao estilo mini-jogos, temos ainda a possibilidade de enriquecer a história e o jogo, que assim ganha um novo 'boost'.

Homem-Aranha em destaque Homem-Aranha em destaque

Os 'maluquinhos' que gostam de utilizar todas as ferramentas fotográficas dos jogos, como é o caso do co-autor desta análise, poderão perder umas boas horas a fazer coisas giras no Modo Fotografia, que se apresenta apurado e recheado de possibilidades.

No que diz respeito ao nível de personalização, continuamos a ter um patamar bastante elevado nas habilidades do personagem, lista de técnicas ou até mesmo no próprio fato do Spiderman.

Basicamente permite-nos entrar num papel que muitos já sonharam, de ser um herói como o Homem-Aranha e fazer aquilo que está mais correto para a sociedade. Um jogo que mesmo os adultos terão muita dificuldade em não se apaixonar, especialmente devido aquele sentimento de concretização que conseguimos quando andamos a baloiçar pela cidade.

Um jogo que visto mais a fundo em termos narrativos mostra um pouco da história do protagonista, o que faz dele "o Spiderman", as dificuldades que passou e os desafios que teve de ultrapassar, assim como as complicadas escolhas que teve de fazer. Excelente!



Análise de desempenho técnico e gráfico: Nuno Carvalho