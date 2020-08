Master Roshi é o próximo a combater em Dragon Ball FighterZ

A Bandai Namco Entertainment revelou que Master Roshi, mestre de personagens como Goku ou Kuririn no universo de Dragon Ball, vai ser o terceiro personagem a chegar ao FighterZ Pass 3 de Dragon Ball FighterZ.





O Tartaruga Genial entra em ação em setembro e é, como já referido, o terceiro lutador do Pass 3, depois de Kefla e Goku Ultra Instinto. Faltam, por isso, apenas dois combatentes para finalizar o passe.Este mestre das artes marciais poderá ser adquirido individualmente por 4,99€ ou através da compra do terceiro passe por 19,99€.Desenvolvido pela Arc System Works, Dragon Ball FighterZ está disponível para Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.