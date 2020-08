Mei Hatsume já disponível em My Hero One’s Justice 2

A Bandai Namco Entertainment anunciou que Mei Hatsume já está disponível, desde ontem, dia 20, em My Hero One’s Justice 2.

A personagem é a segunda a chegar ao videojogo via DLC, depois de Hawks, e pode ser adquirida individualmente, por 3,99€, ou através do Season Pass, por 19,99€.

Aluna da turma de suporte da Academia U.A., Hatsume usa "engenhosamente os seus diversos dispositivos para superar os seus oponentes com estilo!"

My Hero One’s Justice 2 está disponível para Nintendo Switch, PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One.