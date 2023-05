Metal: Hellsinger junta-se às maiores bandas do planeta

A Funcom e a The Outsiders têm o orgulho de anunciar o pacote Essential Hits, que irá - pela primeira vez - expandir a premiada banda sonora original de Metal: Hellsinger com sucessos de algumas das maiores bandas do mundo. O pacote Essential Hits será lançado a 13 de junho e inclui oito músicas de vários géneros.

Metal: Hellsinger é um FPS de heavy metal da editora Funcom e da produtora The Outsiders que te leva numa missão épica para recuperares a tua voz do próprio diabo. Entra no ritmo da banda sonora empolgante e corre, corta e explode pelo Inferno de acordo com o ritmo.

Em breve, as hordas de demónios do Inferno aprenderão a temer a batida familiar de canções de sucesso de vários géneros; o mosh pit dá as boas-vindas a todos.

Com uma classificação no Steam extremamente positiva, com um valor de 97%, e nove prémios e nomeações, Metal: Hellsinger chamou a atenção daqueles que não estão muito por dentro do metal. Para eles, o pacote Essential Hits é a oportunidade perfeita para experimentar o fluxo emocionante do caos rítmico do jogo.

Para os veteranos de Hellsingers, esta é uma oportunidade para verem o Inferno sob uma nova luz e matar ao som de uma variedade ainda maior de músicas, muitas delas desconhecidas para os ouvidos dos demónios.

A 13 de junho, Metal: Hellsinger abre as portas do Inferno para as oito novas músicas do pacote Essential Hits.