Miguel Oliveira contra Max Verstappen? Sim, este duelo é possível e está a chegar...

Entre 15 de abril e 31 de maio está aberta a mais intensa disputa entre duas lendas dos desportos motorizados. Miguel Oliveira e Max Verstappen são a alma do jogo online Red Bull Racers, um desafio gratuito que está aberto a todos. A escolha é entre duas lendas e duas modalidades: Moto GP ou F1. O vencedor ganha uma viagem ao GP de Moto GP da Áustria.

Os pneus vão aquecer no asfalto e as emoções vão disparar em cada curva. Quem vai dominar a pista? A escolha começa pela máquina – Moto GP ou Fórmula 1? Tomada esta decisão, o participante pode optar por vestir a pele de duas das maiores lendas dos desportos motorizados da atualidade: o português Miguel Oliveira ou o neerlandês Max Verstappen.

Este é o desafio do Red Bull Racers, um jogo online que fica aberto a todos a partir de amanhã (15 de abril) - permanecendo disponível até ao último dia do mês de maio. O cenário da competição é a desafiante pista do Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria. O jogo está adaptado a todos os formatos de utilização, e disponível gratuitamente em www.redbull/racers.

O esforço e a perícia dos craques do volante vai ser recompensado com prémios exclusivos: o vencedor do Red Bull Racers ganha uma viagem ao Grande Prémio de Motociclismo da Áustria. O restante Top 10 vai receber merchandise oficial das equipas Red Bull Racing e Red Bull KTM.

MAIS INFORMAÇÕES: www.redbull.com/racers