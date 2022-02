Minecraft : Nova aventura ensina crianças sobre segurança online

Desde a aprendizagem virtual e jogos, até à conexão com amigos e familiares, as crianças utilizam, agora e mais do que nunca, a Internet. Só nos Estados Unidos, três quartos de crianças com menos de 18 anos admitem jogar semanalmente videojogos. E embora a maioria das crianças possa estar bem informada das últimas tendências online, muitas podem não estar a par da segurança online.

Para celebrar, amanhã, o Dia da Internet Mais Segura, o Minecraft lançou hoje o CyberSafe: Home Sweet Hmm, uma nova aventura concebida para ajudar os jovens a reconhecer as ameaças comuns na Internet, a construir estratégias para se protegerem a si mesmas e à sua informação, e a saber aonde se devem dirigir se precisarem de ajuda. Nesta aventura, os jogadores avançam através de quatro pilares de segurança cibernética, desde a verificação das identidades dos seus contactos e a proteção das suas palavras-passe, até à prevenção do phishing e à prevenção de esquemas fraudulentos. A aventura é uma forma divertida e criativa para crianças dos 7-12 anos de idade aprenderem sobre segurança online e cibersegurança, enquanto brincam no seu universo de blocos favoritos.

A Aventura está agora disponível gratuitamente aos users do Minecraft: Education Edition e estará disponível em março, a todos os jogadores, através do Marketplace de Minecraft, em Bedrock Edition.