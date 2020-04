Minecraft Dungeons chega a 26 de maio

A data oficial de lançamento do aguardado título Minecraft Dungeons acaba de ser anunciada: 26 de Maio de 2020, para Xbox One, Windows 10 PC, Xbox Game Pass, Nintendo Switch e Playstation 4. A partir de hoje, já é possível pré-reservar este novo jogo de aventuras em estilo dungeon crawler.

Como é sabido, a janela de lançamento de Minecraft Dungeons estava, inicialmente, prevista para finais de Abril. No entanto, devido ao estado atual do Mundo, a data já não era possível, pois no nosso processo a saúde e segurança das nossas equipas estão sempre em primeiro lugar, e não lhes queríamos roubar a oportunidade de oferecer a melhor experiência possível à gigantesca comunidade de Minecraft.

Relativamente a preços e edições, temos previstas duas: Minecraft Dungeons – Standard Edition, a 19,99€ e Minecraft Dungeons – Hero Edition, a 29,99€. A edição Hero contém o Hero Pass, que inclui uma capa de herói, dois temas para os jogadores, uma galinha de estimação e dois packs de DLC.

No dia do lançamento, poderás jogar com os teus amigos dentro da mesma plataforma. Estamos a trabalhar afincadamente para te oferecer multijogador cruzado entre plataformas, num futuro próximo, mediante uma atualização gratuita.